Nederlandse militair overleden na schietpartij in Amerikaanse stad Indianapolis

Een van de Nederlandse militairen die afgelopen weekend gewond raakten bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Indianapolis is overleden. Dat heeft het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken meegedeeld. De militair was in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis en is daar aan zijn verwondingen bezweken. Twee andere Nederlandse militairen die ook bij de schietpartij gewond waren geraakt, zijn bij bewustzijn.