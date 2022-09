Niel verlengt actie tegen lege brooddozen op school

Het proefproject liep in twee basisscholen, waarbij kinderen die daar nood aan hadden, vijf weken lang brood kregen op school, op maandag. Nu zal het niet meer gebonden zijn aan één vaste dag in de week. "Uit de evaluatie is vooral gebleken dat de vraag sterk afhankelijk is van de dag in de week, maar ook van welke dag in de maand. We gaan daarom brood en beleg afzonderlijk bedelen aan de scholen. Het brood kunnen ze invriezen, en er is ook beleg toegevoegd dat wat langer kan bewaard worden zoals confituur. Zo kunnen we elke dag op de vraag inspelen en is er geen verspilling van voedsel", zegt Eddy Soetewey, onderwijsschepen in Niel (N-VA).

Ouders worden geïnformeerd over de actie. "Scholen gaan niet zomaar die boterhammen beleggen als ze een keer een lege brooddoos zien. Maar als ze het herhaaldelijk vaststellen, dan gaan ze samen met de ouders en de sociale dienst bekijken waar het schoentje knelt."