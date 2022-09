Nieuwe bewaakte stalling moet meer mensen per fiets naar station van Sint-Genesius-Rode lokken

De stalling is een houten constructie, die later desgewenst kan afgebroken worden om ze te verplaatsen of een nieuwe functie te geven. Binnen vinden de gebruikers 200 overdekte stallingen voor fietsen en steps. Bromfietsen en scooters mogen er niet in. De stalling werkt met een toegangscontrole en wordt door camera's bewaakt. Pendelaars kunnen er gratis gebruik van maken. De stalling heeft 350.000 euro gekost.