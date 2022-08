Het probleem blijft bestaan: nog altijd 460 plaatsen te weinig in buitengewoon basisonderwijs in Antwerpen

"Dit is bijzonder frustrerend voor de ouders, maar ook voor de school", verduidelijkt Natalie Wuestenbergs van de vrije basisschool De kleine Jacob, in Antwerpen. "Er gaat dan enorm veel zorg naar die kinderen, en dan blijven andere kinderen in de kou staan. Een kind met extra noden is een zware belasting, zowel voor de klasleerkracht als de klasgroep."



Hoe is het zo ver kunnen komen? "Ik vermoed door het feit dat men de laatste jaren niet meer echt heeft geïnvesteerd in het buitengewoon onderwijs, met het M-decreet in het achterhoofd", denkt Christel Vervecken.

Dat M-decreet moest voor meer inclusie zorgen in het onderwijs door ouders van leerlingen met een beperking de kans te geven om in een gewone school terecht te kunnen. Maar in de praktijk bleek dat leerkrachten en scholen meestal onvoldoende middelen, mensen en tijd hadden voor extra ondersteuning van leerlingen met extra zorgnoden. Het zogenoemde leersteundecreet van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zou soelaas bieden. Maar blijkbaar is dat niet zo evident.