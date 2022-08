Nog geen 2 op de 10 bushaltes toegankelijk voor zelfstandige rolstoelgebruikers. Oost-Vlaanderen slechtste leerling van de klas

Van de 30.000 bushaltes in Vlaanderen zijn er maar 4.400 toegankelijk voor mensen met een motorische beperking, die zelfstandig de bus willen nemen. Dat is 14,5 procent.

“In Oost-Vlaanderen is de situatie het ergst”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kurt De Loor. “Aan 9 op 10 bushaltes in Oost-Vlaanderen kunnen personen met een rolstoel gewoon niet zelfstandig op de bus. Voor blinde en slechtziende mensen is de situatie nog schrijnender. Als we willen dat meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen. West-Vlaanderen (18,1 procent) en Limburg (17,5 procent) doen het een pak beter.”