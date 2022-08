Tom Naegels als enige Vlaming genomineerd voor het Belangrijkste Boek van het Jaar

De andere genomineerde boeken zijn van Nederlandse auteurs. In "Gronings goud: over de macht van het gas en de rol van Rusland" vertelt Wendelmoet Boersema het verhaal van het Hollandse aardgas van Groningen tot Siberië.

Sophie van Gool rekent in haar boek "Waarom vrouwen minder verdienen en wat we eraan kunnen doen" af met mythes en meningen over gelijke verloning van mannen en vrouwen.

"Nieuwe kruisvaarders: de heilige alliantie tussen orthodoxe christenen en radicaalrechtse populisten" van Sander Rietveld gaat over waarom rechtse populisten flirten met het christelijke geloof en een deel van de conservatieve christenen zich aangetrokken voelt tot rechts-populistische retoriek.

In "De doorsons: op zoek naar een Afro-Amerikaanse slavenfamilie in het Caribische gebied" graaft Roline Carmen Redmond in haar eigen verleden. Ze schrijft een kroniek over haar eigen familie die tot slavernij verooreeld werd.