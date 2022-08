Rechtbank in Turkije plaatst popster Gülşen onder huisarrest: "Overdreven volgens jongeren, imams denken er anders over"

Gülşen (volledige naam: Gülşen Bayraktar Çolakoğlu) is al sinds de jaren 90 een bekende naam in Turkije waar ze wordt vergeleken met niemand minder dan Madonna. Ze reeg de succesalbums en prijzen aan elkaar en stond als producer in voor vele anderen. In 2015 was ze de Turkse artiest met de meeste views op de videosite YouTube.

Wie populariteit zegt, zegt ook kritiek: Gülşens kledingstijl rolt over de tongen en haar openlijke steun aan de LGBTQ+-gemeenschap wordt niet in alle kringen geapprecieerd.