Opnieuw wagen in beslag genomen van rodeorijder op Heizelplateau in Brussel

“Onze diensten kregen zaterdag iets voor middernacht een oproep voor gevaarlijk rijgedrag en er werd besloten om ter plaatse te gaan met de bedoeling om de dader(s) op heterdaad te betrappen", meldt een politiewoordvoerder. "Niet veel later kwamen de inspecteurs, in een anoniem voertuig, al in contact met de bestuurder in kwestie. Een Volkswagen Golf kleefde aan de achterbumper van het politievoertuig om hen zo aan te sporen sneller te rijden dan de toegelaten 30 kilometer per uur. De bestuurder had niet in de gaten dat hij eigenlijk achter een politievoertuig reed."