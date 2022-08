Overstromingen in Pakistan eisen al minstens 1.061 levens, internationale hulp komt stilaan op gang

“Er wordt gezegd dat het komt door de klimaatverandering”, zegt Wilma van der Maten, correspondente in Pakistan in “De ochtend” op Radio 1. “Er is tot 700 procent méér regen gevallen dan gemiddeld in de afgelopen dertig jaar in deze periode. En daar houdt het niet op, want door de klimaatverandering komt er ook meer smeltwater van de gletsjers. Een vijfde van het land staat nu onder water, en het ergste kan de volgende dagen nog komen.”