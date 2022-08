Laatste pandjeshuis van het land krijgt steeds meer mensen over de vloer: 'Historisch hoge cijfers'

Geld lenen in ruil voor een onderpand van objecten zoals juwelen of een fles rode wijn op leeftijd: dat is al meer dan vierhonderd jaar het concept van de Berg van Barmhartigheid in de Marollenwijk, het enige nog bestaande pandjeshuis in zijn categorie in ons land. Sinds 1848 is de openbare instelling trouwens de enige plek waar pandlenen wettelijk nog is toegestaan.