Witte Huis-patissier Roland Mesnier overleden (78): een inkijk in de zoete zondes van de presidenten

Volgens Mesnier zelf maakte hij een dessert nóóit twee keer. Hij probeerde ook altijd in te spelen op de gast en/ of de gelegenheid. Een voorbeeld? Op 13 september 1993 werden de Oslo-akkoorden ondertekend. Het dessert die dag waren duiven van limoensorbet, elk met een olijftak van suiker in hun bek. En toen president Bush in 1991 president Gorbatsjov bezocht, werd er in de Amerikaanse ambassade een dessert van limoensorbet met vodkamousse geserveerd. Door diezelfde Gorbatsjov overtrad Mesnier ooit de strenge cadeauregels van het Witte Huis. Normaal gezien moest eten altijd weggegooid worden. Mesnier lapte die regel maar één keer aan zijn laars, toen Gorbatsjov twee blikken met Russische kaviaar meebracht. "Ik keek naar de andere chef en zei: "Ik weet niet wat jij denkt, maar ik ben bereid om te sterven voor wat hierin zit", vertelde hij ooit aan The Washington Post. "Ik neem dus de ene, en jij mag het andere blik hebben."

Mesnier claimt ook dat hij "nooit een slecht dessert" gemaakt heeft tijdens al die jaren in het Witte Huis. Hij schreef het toe aan zijn jarenlange opleiding en zijn ontspannen manier van koken. "De meeste mensen hebben moeite met bakken, omdat ze te gespannen zijn", vertelde hij in een interview in 2007. "Vroeger dronk ik een glas wijn voor ik begon met bakken. Dat werkte voor mij. En als al het andere mislukt, drink dan gewoon de hele fles wijn op."