Politie Vlaams-Brabant start met grote rekruteringscampagne: "Vooral in Vlaamse rand dringend nieuwe mensen nodig" 

"Het is de eerste keer dat we samen met alle politiezones in onze provincie een recruteringscampagne houden", zegt gouverneur Jan Spooren van Vlaams-Brabant. Hij leidt het project. "We doen dat om twee redenen. Ten eerste willen we de vele mogelijkheden van een job bij de politie in de verf zetten. En ten tweede willen we kandidaten ook beter begeleiden bij het afleggen van hun proeven, zoals de toelatingstest."