Precies 50 jaar geleden stond Sint-Romboutstoren in Mechelen in brand

De brandweer had na 2 tot 3 uur de brand onder controle. De schade was groot, maar de toren bleef gelukkig gevrijwaard. "Er werd gevreesd dat de vlammen door het dak tot in de toren zouden geraken, maar dat kon voorkomen worden. Wij hadden dus meer geluk dan bij de brand in de Notre Dame in Parijs. Kort voor de brand had de brandweer beslist om brandwerende muren te plaatsen in de zolder, onder het dak. Die is van beton in plaats van hout", weet De Mets. De Schellekenstoren is wel grotendeels ingestort.