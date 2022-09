Zes jaar geleden reed een vrachtwagen in op de menigte tijdens de Franse nationale feestdag in Nice: vandaag start het proces 

Nadat de bestuurder de politieversperring is gepasseerd, probeert hij met de vrachtwagen om zoveel mogelijk mensen van de weg te maaien. Het voertuig draait van links naar rechts op de promenade om veel slachtoffers te maken. Ter hoogte van Hotel Negresco probeert een man met een scooter in de cabine van de vrachtwagen te klimmen. De vrachtwagen vertraagt, maar de bestuurder van de scooter slaagt niet in zijn opzet om de vrachtwagen tot stilstand te brengen.

Uiteindelijk komt het voertuig wat verder bij Palais de la Méditerrané tot stilstand. De banden zijn lek geschoten en de voorruit is doorboord met kogelgaten. De vrachtwagen kan net geen 600 meter lang over de promenade rijden. Twee politieagenten schieten de gewapende bestuurder van de vrachtwagen neer. Men vreest nog dat ook explosieven in de vrachtwagen aanwezig zijn, maar dat blijkt niet het geval. Toch is de tol erg groot: 86 mensen komen om, zeker 450 mensen raken gewond.