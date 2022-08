Topman van bedrijf Avrox, dat in volle coronapandemie de stoffen mondmaskers leverde, opnieuw in de cel

In mei vorig jaar volgden verschillende huiszoekingen in een aantal Europese landen, in het onderzoek naar de aanbesteding. Zeker vier verdachten werden opgepakt en in verdenking gesteld, onder hen ook Laurent Hericord, de topman van Avrox. Nadien kwam hij vrij onder voorwaarden, maar vorige week is hij dus opnieuw opgepakt. De Brusselse onderzoeksrechter besliste om hem aan te houden.