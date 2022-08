Chaos in Irak bereikt nieuw hoogtepunt: invloedrijke geestelijke Moqtada al-Sadr stopt met politiek, aanhangers bezetten regeringsgebouwen in Bagdad

Sinds de val van dictator Saddam Hoessein, in 2003, is het nooit echt rustig geweest in Irak. Soennitische en sjiitische moslims strijden er om de macht. Ook het sjiitische Iran oefent veel invloed uit in het buurland.

In 2019 brak er in Irak massaal volksprotest uit. Vooral de jongeren protesteerden tegen de armoede en de corruptie van de politieke klasse. Het protest werd bloedig onderdrukt, er vielen honderden doden. Als antwoord op het protest kwamen er vorig jaar in oktober wel vervroegde verkiezingen.

De opkomst was erg laag, ook al omdat aanhangers van het volksprotest tot een boycot hadden opgeroepen. Uiteindelijk haalde de beweging rond de sjiiet al-Sadr een ruime meerderheid in het parlement. Maar dat leidde dus alleen maar tot nog meer politieke chaos.