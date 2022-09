Stoomcursus lager onderwijs in Kortrijk moet enthousiaste kandidaten aan het werk krijgen

“Vooral de praktijkopleiding spreekt me aan. Van bij de start werken we mee in de klas, we helpen wanneer er moet gedifferentieerd worden en misschien kan ik al vrij snel een klasje overnemen als een leerkracht een paar dagen out is. Ik ben alvast zeer gemotiveerd”, zegt Rebecca. Haar mentor Simon, een leerkracht van VBS het Fort die haar de eerste maanden zal begeleiden, ziet het allemaal ook zeer goed zitten. “Ik ben zeker dat ik er de vruchten van zal plukken, ze wil en kan al meteen meedraaien in de klas en daarbuiten. Zoals toezicht tijdens de speeltijd of de verschillende vergaderingen die moeten gevolgd worden. Voor mij is dat een luxe, ik sta er een tijdje niet alleen meer voor.”