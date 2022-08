Tim Pauwels neemt afscheid als nieuwsombudsman bij VRT NWS: "Het was een hele eer"

Pauwels werkt sinds 1997 voor VRT NWS en was onder meer politiek verslaggever en presentator van “De zevende dag” voor hij in april 2017 nieuwsombudsman van dienst werd. “Een heel avontuur, die ombudsmannerij. Al helemaal in de coronaperiode, waarin er een echte stortvloed van mails was, met klachten maar ook getuigenissen en hartenkreten. Ik heb geprobeerd om de stemmingmakerij tegen media te nuanceren, maar ook om kritisch te blijven voor de redactie”, blikt Pauwels terug.