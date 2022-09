Tweede sokkel dondert naar beneden aan ingang Kortrijkse Sint-Maartenskerk

Een van de 62 baldakijnen of sokkels voor heiligenbeelden aan de hoofdingang van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk is naar beneden gedonderd. "Gelukkig liep er niemand onder, of ze mochten het hierboven gaan uitleggen", zegt deken Geert Morlion. Het is al de tweede sokkel of baldakijn die naar beneden is gevallen op die plek in twee jaar tijd. Voorlopig blijft de hoofdingang van de Sint-Maartenskerk in het centrum van Kortrijk dicht.