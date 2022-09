Politie Lier raadt ouders aan om start van schooljaar veilig te laten verlopen: "Oefen de fietsroute met je kinderen"

Naast het oefenen van de fietsroute naar school is het ook belangrijk dat de fiets helemaal in orde is. "De fietsverlichting moet in orde zijn, nu de donkere maanden weer voor de deur staan. Een helm dragen is ook belangrijk." En als (groot)ouder kan je best achter je (klein)kind fietsen. "Dat is niet verplicht, maar toch raden we het aan. Zo heb je een goed zicht op wat er allemaal gebeurt."