Verkiezingskoorts stijgt in Brazilië: president Bolsonaro en uitdager Lula da Silva gaan zwaar in de clinch

Het ging er meteen hevig aan toe. Bolsonaro beschuldigde zijn uitdager ervan aan het hoofd te hebben gestaan van de meest corrupte regering ooit in Brazilië. In de aanloop naar het debat had hij tegen journalisten ook al aangekondigd dat hij weliswaar in debat zou gaan met Lula, maar "dat hij niet de hand zou schudden van een dief" -een verwijzing naar de corruptiezaak waarin Lula in 2018 werd veroordeeld.