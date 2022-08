Vissers redden 140 karpers uit net niet opgedroogde vijver in Merchtem: "Nog nooit meegemaakt"

"Zo’n droogte hebben we sinds de oprichting van onze vissersclub in 1999 nog niet gehad", stelt Vanderstappen. "We beheren twee grote vijvers en twee kleinere vijvers, waaronder een kweekvijver in het OCMW-park Ter Lijsterbes. Door de aanhoudende droogte is één vijver in het OCMW-park nu praktisch helemaal droog gevallen. Daar hebben we zondag de vissen uit gered. Voor een tiental vissen in de grote vijver aan sportsite Dooren kwam alle hulp te laat. Daar vonden we een tiental dode dieren."