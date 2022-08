Motorrijder zwaargewond na aanrijding door bestelwagen in Winksele, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf

De politie kreeg rond 13.30 uur vanmiddag een oproep van een verkeersongeval aan de oprit van de E314 in Winksele bij Herent. Een motorrijder met passagier werd er aangereden door een bestelwagen. De motorrijder, een man, raakte daarbij zwaargewond en was zelfs even in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht maar is intussen stabiel. Zijn passagier, een vrouw, raakte lichtgewond.

De bestuurder van de bestelwagen reed na het ongeval meteen weg, de politie is op zoek naar hem. De oprit van de E314 was een hele tijd afgesloten. Het parket en een verkeersdeskundige gingen ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Intussen is de oprit weer vrijgegeven.