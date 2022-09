Voortaan kan je veilig fietsen tussen Voeren in Vlaanderen en Dalhem in Wallonië

“Een goede infrastructuur is de sleutel om de fietsers meer verkeersveiligheid te bieden en de inwoners aan te zetten om de fiets te gebruiken", zegt burgemeester Joris Gaens. De gemeente Dalhem wilde de oude buurtspoorlijn 73 heroprichten. Sinds 2020 is de gerestaureerde tunnel van Dalhem weer open voor de zwakke weggebruikers en vormt het opnieuw een verbinding tussen Mortroux en Trembleur via de oude buurtspoorlijn.