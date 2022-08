Vooruit-voorzitter Conner Rousseau over hoge energieprijzen: "Er zullen meerdere Overlegcomités nodig zijn"

Er zullen meerdere Overlegcomités nodig zijn om oplossingen te vinden voor de torenhoge energieprijzen. Dat zegt Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in "De afspraak" op Canvas, in de aanloop naar het Overlegcomité van de verschillende regeringen komende woensdag. Rousseau heeft zelf een reeks voorstellen klaar. "Maar je mag niet verwachten dat we elke Belg 10.000 euro gaan geven."