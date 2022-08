Politici uit Leuven en omgeving vragen afschaffing van vliegroute 'Leuven rechtdoor': "Lasten moeten eerlijker verdeeld worden"

De vliegroute 'Leuven rechtdoor' werd in maart 2014 ingevoerd. Die regeling zorgt ervoor dat naast de landende vliegtuigen bij westenwind, ook nog eens de vliegtuigen die opstijgen bij oostenwind over deze zelfde route worden gestuurd. Het historische evenwicht tussen landende vliegtuigen boven Leuven en ten noorden van Leuven bij wind uit het westen of zuiden, en stijgende vliegtuigen ten westen van Leuven bij wind uit het oosten of noorden, is daardoor verstoord, stellen de burgemeesters en parlementsleden in hun brief aan minister Gilkinet.