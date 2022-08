175 jaar Waregem Koerse: "Paardenrennen waren lang mannenbastion, die hoeden hebben speelsheid gebracht"

In 1858 wordt voor het eerst de Grote Steeple Chase van Vlaanderen gelopen op de weides aan de Gaverbeek. Die wedstrijd, nu nog altijd de grootste wedren van Vlaanderen, in de hippodroom raakt erg bekend tussen 1860 en 1880. De ren (waarbij de paarden over verschillende hindernissen springen) is dan al één van de belangrijkste in Europa, omdat de paarden over Gaverbeek (toen meer dan 5 meter breed) moeten springen. Daardoor kan de wedstrijd zich meten met top-evenementen in Frankrijk en Engeland. Nu is Waregem Koerse het oudste ééndagsevenement dat jaarlijks georganiseerd wordt in ons land.