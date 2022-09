West-Vlaanderen telt binnenkort het hoogste aantal regenboogzebrapaden

Meer dan een op de drie West-Vlaamse gemeenten hebben een regenboogzebrapad aangevraagd. Dat is het hoogste aantal van alle provincies. West-Vlaanderen staat daarbij op kop met 24 aanvragen, daarna volgt Antwerpen met 21. Oost-Vlaanderen telt er het minst, namelijk 11 aanvragen. Bij een regenboogzebrapad wordt de ruimte tussen de witte strepen in een kleur van de regenboog geschilderd.

Met de regenboogzebrapaden willen gemeenten en steden aantonen dat ze solidair zijn met de lgbtqi+-gemeenschap. Een van de gemeenten die een regenboogzebrapad aanvroeg, is Zonnebeke. Volgende week leggen ze daar eentje aan bij basisschool De Regenboog. "Met het zebrapad willen we meegeven dat iedereen gelijk is en welkom is in onze gemeente. Daarnaast sluit het ook aan bij de lesprogramma’s van de basisscholen", zegt schepen van mobiliteit Koen Meersseman (Team8980).