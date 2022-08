Advocaten Mohamed Abrini dreigen proces over aanslagen 22 maart te boycotten

“Wij hebben er geen problemen mee dat er veiligheidsmaatregelen worden genomen,” zegt advocate Julie Crowet, “maar er zijn wel voorwaarden. Zo moeten we rechtstreeks met onze cliënt kunnen praten. Nu zijn er een paar gaatjes voorzien in die box, maar op die manier kan meneer Abrini zelfs niet horen wat er in de zaal gezegd wordt en zal hij alles via microfoons moeten volgen. Daarnaast is er de perceptie bij de assisenjury: zij krijgen het idee dat onze cliënt zo gevaarlijk is, dat hij bijna als een dier in een glazen kooi moet worden opgesloten.”