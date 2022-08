Afghaanse vluchtelingen worden gedwongen om naar hun land terug te keren uit Iran en Turkije, zegt Amnesty

Wie er wel in slaagt Iran binnen te komen, of van daaruit verder te reizen naar Turkije, wordt in beide landen vaak willekeurig vastgehouden. "Het gevaar houdt niet op aan de grens", zegt Marie Forestier. "Veel Afghanen die we spraken hadden een tijd willekeurig vastgezeten, ofwel in Turkije of in Iran, waar ze werden onderworpen aan foltering en andere vormen van mishandeling".

Amnesty International zegt weet te hebben van 11 Afghanen die werden vastgehouden in een van de zes uitzetcentra in Turkije waarvan de bouw gedeeltelijk door de EU werd gefinancierd.