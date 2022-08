Al 138 mensen erkend als slachtoffer mensenhandel na zaak illegale tewerkstelling bij werf Borealis

Dat statuut is niet definitief, want het onderzoek loopt nog. "Het statuut van elk slachtoffer zal worden herbekeken in het lopende onderzoek, afhankelijk van de situatie en de afgelegde verklaringen", zegt de minister nog. Dat kan volgens hem leiden tot een verlenging van het statuut of een intrekking.

"De mogelijkheid bestaat dat bij verder onderzoek nieuwe potentiële slachtoffers zich zullen aandienen", meldt Van Quickenborne nog. Hij wijst op de website www.stopmensenhandel.be, waar eventuele slachtoffers zich kunnen melden.