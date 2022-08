Arno uit Ingelmunster krijgt zoontje op dezelfde dag waarop hijzelf én zijn vader geboren zijn

Mensen die jarig zijn op dezelfde dag als hun vader of moeder, het is uitzonderlijk, maar het komt wel vaker voor. Maar hoe groot is de kans dat je jarig bent op dezelfde dag als je vader én je grootvader? Het is een leuk weetje waar Willem Desmet nog vaak mee zal kunnen uitpakken. Willem werd gisteren geboren, op 28 augustus. Dat is dezelfde dag als zijn papa Arno en grootvader Steven. "Je zou bijna denken dat we er om gedaan hebben", zegt papa Arno, "maar neen. Plots voelde mijn vrouw pijn en van het ene kwam dan het andere."