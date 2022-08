Australische man schuldig bevonden aan moord op zijn vrouw 40 jaar geleden, na podcast over affaire met oppas

Dat de 17-jarige oppas voor een leven met haar leraar koos, kon de rechter begrijpen. Het meisje leefde in een moeilijke gezinssituatie, met een gewelddadige stiefvader en in een klein appartement waar veel gedronken werd. Ze was op haar leraar afgestapt voor steun en begeleiding.

In 1980 startte ze met babysitten in het huis van de Dawsons. Chris Dawson gaf haar ook rijles en in de auto kuste hij haar voor het eerst. Een week later hadden ze voor het eerst seks. Omdat het geweld in haar eigen huis toenam, verhuisde ze in datzelfde jaar zo goed als volledig naar het huis van de Dawsons. De affaire bleef al die tijd voortduren.

Na de verdwijning van Lynette Dawson in 1982, kwam de oppas definitief bij Chris Dawson en zijn kinderen wonen en trouwde ze dus met hem. Maar hun huwelijk hield geen tien jaar stand. In 1991 gingen ze uit elkaar.