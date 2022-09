Belcanto Classic lokt bekende en minder bekende wielrenners naar Westouter

"Het is een koers om te beminnen en niet om te winnen", klinkt het bij de organisatie van de Belcanto Classic in Westouter in Heuvelland. Zo'n 500 wielrenners stonden aan de start, met zanger Guido Belcanto op kop. Hij richtte dit wielerevenement op een twintigtal jaar geleden. Ook heel wat voormalige en huidige profrenners stonden aan de start zoals Jens Keukeleire, Jonas Rickaert, Niko Eeckhout en Zico Waeytens. Die laatste is nu vooral in de boksring terug te vinden maar is er graag bij: "Ik heb niet echt ambities, ik ben hier vooral om Guido Belcanto te steunen. Ik hoop vooral dat ze niet te snel rijden, want het is al even geleden. Ik ben in mijn hoofd nog 100 procent renner maar mijn lichaam waarschijnlijk nog maar de helft."

Ook geoefende wielertoeristen en gelegenheidscoureurs namen deel, zoals "Professeur Vélo", die verkleed als champetter op een fiets uit 1885 reed: "De sfeer hier is fantastisch. Het heeft niet alleen met fietsen te maken, maar ook gewoon met de gekte rond de koers. Dat is het leuke, de koers is van ons, is van Vlaanderen. Dat is al zo sinds de jaren 1870!"