Bodemonderzoek naar restanten van een Romeinse villa in Tongeren

“We zijn net begonnen met een geofysisch onderzoek naar de resten van een Romeinse nederzetting en we gaan ervan uit dat het een Romeinse villa zal zijn”, zegt stadsarcheoloog Dirk Pauwels. “We baseren ons daarvoor op informatie die we hebben en op vondsten op het veld zelf. We weten uit oude bronnen dat er in 1910 al een kleinere opgraving is geweest en toen werden die fundamenten al aangetroffen. Ook 20 jaar geleden werd hier al gegraven en werden fundamenten gevonden. Ze zouden nog goed bewaard zijn.”