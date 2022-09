Brand bij dakwerken in school in Berchem

De brandweer was snel ter plaatse en kon ervoor zorgen dat het vuur beperkt bleef tot een deel van het dak. De onderliggende lokalen moeten wel nog worden geïnspecteerd. "De brand zit in het isolatiemateriaal wat het wel moeilijk maakt om de laatste smeulresten te vinden", zegt Kristof Geens van de Antwerpse brandweer. "Daar zijn we nog mee bezig." Er vielen geen gewonden. Het personeel dat in de school aanwezig was, kon het gebouw tijdig verlaten. De brand brengt de start van het nieuwe schooljaar niet in het gedrang.