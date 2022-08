Pas ontdekte brieven van schrijver Charles Dickens laten zijn ijdele kant zien

Op 10 februari 1866 maakt Dickens zich dik over het verdwijnen van de postverdeling op zondag in zijn dorp Higham in Kent. Dat brengt persoonlijk ongemak mee, schrijft hij, omdat hij zoveel correspondeert. "Er zijn hier veel mensen die waarschijnlijk niet eens zoveel brieven krijgen en versturen in een jaar dan ik in één dag." Als de post niet meer werkt op zondag, dan overweegt Dickens zelfs te verhuizen. “Ik sta op goede voet met mijn buren, arm en rijk, en ik geloof dat het hen zou spijten mij te verliezen,” noteert een ijdele Charles Dickens. Het doet wat denken aan beroemdheden van nu die klagen over een hapering op hun sociale media: er is niets nieuws onder de zon.