Deinze dooft straatverlichting om te besparen

Deinze moet, net als veel andere steden en gemeenten, ingrijpen op hun energiefactuur om andere zaken te kunnen blijven realiseren. De grootste slokop op de energierekening blijkt de openbare verlichting te zijn. Zonder aanpassingen zou de stad voor de verlichting tegen 2025 al bijna een miljoen euro meer moeten betalen in vergelijking met 2021.

Schepen Johan Cornelis (CD&V): "Dat is niet houdbaar. We moeten daar ingrijpen en daarom willen we in een eerste fase de verlichting in de buitengebieden en op de niet-verbindingswegen doven tussen 23.00 uur 's avonds en 06.00 uur 's morgens. In een tweede fase willen we enkel nog straatverlichting in de zuivere woonkernen en op de verbindingswegen. Alle andere straatverlichting zou dan uitgaan tussen 22.00 uur en 06.00 uur."

De stad wil ook bekijken of ze het energieverbruik in haar gebouwen kan terugdringen.