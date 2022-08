Dieven stelen kilometers koperdraad van zonnepanelen op bedrijventerrein in Deerlijk

De dieven die toesloegen bij Somex, een onderdeel van Cras, namen duidelijk hun tijd voor de koperdiefstal. Nadat ze een deel van de kabels hadden losgeknipt en meegenomen, kwamen ze zaterdag nog eens terug voor de rest van de kabels. Het resultaat is dat geen enkel zonnepaneel nog werkt. Wellicht waren de dieven uit op het koper in de kabels. Dat is in anderhalf jaar tijd in prijs verdubbeld, naar 3 euro per kilogram.