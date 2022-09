Een zee vol algen en inktvissen: is dit de toekomst van de opwarmende Noordzee?

Hoe dat werkte? “In West-Europa hebben we een zeer gematigd klimaat met winters die niet heel koud zijn en zomers die normaal niet heel warm zijn”, illustreert Vellekoop. “Nochtans zitten we op dezelfde breedtegraad als Canada, waar het in de winter -20 graden Celsius wordt. Dat komt omdat we onder invloed staan van de golfstroom. Stel nu dat die golfstroom helemaal zou wegvallen door de klimaatverandering - wat we niet verwachten - dan zou het hier in België een pak kouder worden.”