Elke maand een nieuwe EDUbox!

Migratie is van alle tijden. Door de eeuwen heen zijn mensen voortdurend van de ene plek naar de andere getrokken, op de vlucht voor oorlogsgeweld en natuurrampen of gewoon omdat ze in het buitenland willen studeren of werken. Dat is vandaag niet anders. Wie zijn de vluchtelingen en asielzoekers die naar hier komen? Dat ontdek je in deze EDUbox, die doorspekt is met pakkende getuigenissen!

Het lespakket wordt in oktober gelanceerd. Geïnteresseerd? Schrijf je in via deze link.