Expo in Gent over enige Belgische Nobelprijswinnaar voor literatuur ooit: dichter Maurice Maeterlinck

In de Gentse bibliotheek De Krook is een tentoonstelling gestart over dichter en toneelschrijver Maurice Maeterlinck. Hij is de enige Belg tot nu toe die de Nobelprijs voor literatuur won. De man groeide op in Gent en schreef zijn werk in het Frans. Het thema van de tentoonstelling is "de stilte", een onderwerp waar de dichter het vaak over had in zijn werk.