Brengt nieuwe reeks “FIRE: vroeg op pensioen” gevaarlijke boodschap? "Ja, maar toont wel wat leeft onder jongeren"

“De afspraak” nodigde Charlotte Van Brabander uit, een van de zeven mensen die in de reeks wordt gevolgd. Zij benadrukt dat vroeg op pensioen kunnen gaan niet haar hoofddoel is. “Dat is een marketingding om goed te kunnen verkopen. Mijn ambitie is financieel onafhankelijk worden, mij veilig voelen en mij geen zorgen hoeven maken over mijn financiën. Ja, ik wil in de mogelijkheid zijn om te kunnen stoppen met werken, maar ik plak daar geen datum op.”