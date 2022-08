Frankrijk spoort illegale privézwembaden op via artificiële intelligentie: belastingdienst vordert 10 miljoen euro terug

Frankrijk is het land bij uitstek voor privézwembaden. Er zijn er meer dan 3,2 miljoen. Voor de coronapandemie waren ze al populair bij onze zuiderburen, het thuiswerken heeft het aantal ervan nog verder opgedreven.

Een zwembad moet volgens de Franse fiscale wetgeving binnen 90 dagen na de aanleg aangegeven worden, als het groter is dan 10 m² en is ingegraven. Wie een zwembad aanlegt, moet meer belastingen betalen op de eigendom, omdat het de waarde van de eigendom verhoogt.

Een regel die in Frankrijk naar verluidt niet zo bekend is en het is duidelijk dat niet iedereen dat doet. Want tijdens een experiment met satellietbeelden en artificiële intelligentie ontdekte de Franse belastingdienst in 9 departementen 20.356 illegaal aangelegde zwembaden. Het gaat om de departementen Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Rhône, Haute-Savoie, Vendée, Maine-et-Loire en Morbihan.