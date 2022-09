Gemeentelijk gebouw "De Vleugel" in Zoersel wordt verstevigd: sommige stukken zijn niet bestand tegen hevige wind

Een expert onderzoekt wat er aan de hand is met het gebouw. Dat onderzoek loopt nog maar het is alvast aangewezen om in enkele lokalen verstevigingswerken uit te voeren. Zo blijken enkele stukken van de gevelwand mogelijk onvoldoende bestand tegen hoge windsnelheden.

Het gaat om de wanden van vier lokalen die worden gebruikt door de buitenschoolse kinderopvang van FERM, het Zoerselse filiaal van de academie voor beeldende kunst en het plaatselijke filiaal van de muziek- en woordacademie. "Het gebouw is nog maar tien jaar oud en we zijn dan ook heel verwonderd dat dit gebeurt", zegt schepen Katrien Schryvers (CD&V). "Gelukkig gaat het maar om enkele stukken. We gaan nu verder bekijken wie er aansprakelijk is voor deze problemen."