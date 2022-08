Dreigend tekort aan geneesmiddel dat gebruikt wordt bij acute behandeling beroerte: "Geen milliliter verloren laten gaan"

UZ Gasthuisberg denkt alvast na hoe met kritieke tekorten om te moeten gaan. “Iets wat we nog niet daadwerkelijk in overweging nemen, maar waar we wel al over nadenken: bij grote bloedklonters is een behandeling met Actilyse minder effectief, en proberen we de klonter met een katheter te verwijderen. Uit studies blijkt dat daarbovenop het toedienen van Actilyse geen heel groot verschil maakt. We doen het liever voor de zekerheid, maar bij tekorten is het mogelijk dat we dat tijdelijk niet meer doen.”