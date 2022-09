Gent plaatst voor het eerst fietsstallingen voor kinderen

Gent telt momenteel zo'n 30.000 fietsparkeerplaatsen. Maar in de meeste fietsenstallingen kunnen alleen volwassenen hun fiets kwijt. "We zien nochtans dat steeds meer kinderen de fiets gebruiken. En om die evolutie te steunen vonden we het belangrijk om kinderen een eigen fietsenstalling te geven zodat ook zij hun fiets veilig kunnen opbergen", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).