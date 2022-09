Lier zal vol met vlaggen hangen voor de historische Ommegang

De Lierse Ommegang is 700 jaar oud. Het is altijd de traditie geweest om daarbij in heel de stad de vlag uit te hangen. "Elke winkel had zijn eigen symbolische vlag. Elke voorname familie, gilde of vereniging had er ook één", vertelt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "Het was een manier om jezelf te tonen aan de stad en de stad ook in het geheel te tonen in al zijn kleur en diversiteit. Dat gevoel, dat al 700 jaar oud is, proberen we nu opnieuw op te roepen."