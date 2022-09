Grote vliegtuigparking voor acht toestellen gerenoveerd op luchthaven Oostende

Apron 2, de vliegtuigparking op de luchthaven in Oostende, net voor de passagiershal, kan terug gebruikt worden. De parking was aan renovatie toe, maar dat was een zware klus. De grond moest tot aan de funderingen uitgegraven worden. Daarna kwam er een nieuwe laag beton over. Al kan je dat beton ook niet helemaal nieuw noemen: de grondstoffen zijn gedeeltelijk gerecupereerd uit het oude beton dat is afgebroken. De materialen werden ter plekke gerecycleerd. En daar is de schepen van Luchthaven in Oostende, Charlotte Verkeyn (N-VA), best wel trots op: "Deze aanpak toont dat ook de luchtvaartsector mee nadenkt over duurzame oplossingen voor de toekomst."