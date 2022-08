25 jaar dood en nog steeds een icoon: waarom heeft prinses Diana zo'n cultstatus?

Zo mag Diana zich officieus de geestelijke moeder van de "Revenge Dress" noemen. Terwijl Charles in een televisie-interview toegeeft dat er ontrouw is geweest in hun huwelijk, verschijnt Diana in een gewaagde zwarte jurk. Modejournalist Veerle Windels: ”Die dag droeg ze een fenomenale jurk met een ongelooflijke halsuitsnijding. En dat is wat men dan een “revenge dress” gaat noemen in het jargon, een wraakjurk." De jurk was zo fenomenaal dat de Britse pers de dag nadien kopt met "The Thrilla He Left To Woo Camilla” (de thriller die hij verliet om Camilla te verleiden).